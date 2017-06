Shangai SIPG de Villas-Boas empata 1-1 no terreno do Guangzhou R&F

O que achou desta notícia?







O Shangai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, foi este domingo ao terreno do Guangzhou R&F empatar 1-1, na 13.ª jornada da liga chinesa de futebol.Os anfitriões inauguraram o marcador aos 20 minutos, por intermédio do israelita Eran Zahavi, mas os visitantes empataram mesmo em cima do intervalo, com um golo do ex-portista Hulk, que fechou o resultado.Com esta igualdade, o Shangai SIPG manteve-se no segundo lugar da tabela, agora com 30 pontos, a quatro do líder Guangzhou Evergrande, que no sábado foi vencer no recinto do Guizhou Zhicheng, por 2-0.