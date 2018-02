Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Siamesas unidas pela cabeça passam por primeira cirurgia

Imagens da intervenção foram divulgadas. Operação aconteceu no Brasil.

21:13

Gémeas siamesas de um ano e sete meses unidas pela cabeça passaram pela primeira cirurgia para a separação com sucesso no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, no Brasil. A intervenção, realizada no sábado, teve a duração de sete horas.



As meninas, Maria Ysabelle e Maria Ysadora, foram operadas por uma equipa de trinta especialistas que contou com neurocirurgiões, neurologistas, anestesistas, cirurgiões plásticos e enfermeiros, conta o site G1, da Globo.



Na equipa estava ainda um dos melhores cirurgiões do mundo nestas intervenções, o norte-americano James Goodrich, que se deslocou ao país para participar nesta operação.



As gémeas vão ser submetidas a quatro cirurgias, que deverão acontecer de dois em dois meses, e separadas definitivamente na última.



"Por fora, elas estão ligadas da mesma maneira. Mas, por dentro é que foram feitas as separações. Aparentemente, olhando para as crianças, parece que nada aconteceu, mas vimos pelos exames de imagem que, até o momento, o que foi planeado foi muito bem sucedido", afirmou a médica Ana Paula Carlotti à publicação.



As imagens da cirurgia realizada com sucesso foram partilhadas e as meninas deverão ter alta médica ainda esta terça-feira.