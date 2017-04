68 crianças entre os mortos do ataque em Alepo

Pelo menos 68 crianças estão entre os mortos do ataque suicida de sábado contra uma coluna de autocarros que retiravam civis e combatentes de localidades de Alepo, no norte da Síria, anunciou hoje uma organização não-governamental.



"O balanço não para de aumentar. Há centenas de feridos", disse à imprensa o diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, Rahmi Abdel Rahman, adiantando que pelo menos 126 pessoas morreram no ataque.



A maioria (109) eram habitantes de Foua e Kafraya, duas localidades controladas pelo regime que estavam cercadas pelos rebeldes, e os restantes rebeldes e pessoal humanitário, precisou.









O ataque não foi reivindicado até ao momento.



O atentado foi perpetrado no sábado, quando um bombista suicida fez explodir uma camioneta armadilhada junto de 75 autocarros estacionados num subúrbio de Alepo para transportar cerca de 5.000 pessoas retiradas na sexta-feira de Foua e Kafraya, ao abrigo de um acordo entre o regime e a oposição.O ataque não foi reivindicado até ao momento.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito