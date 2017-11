Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Síria anuncia intenção de aderir ao Acordo de Paris

"Acerca deste tema do clima, ninguém quer ser companhia de Trump, que está num esplendido isolamento", disse representante sírio.

Por Lusa | 20:07

A Síria anunciou esta terça-feira a sua intenção de aderir ao Acordo de Paris contra as alterações climáticas, deixando os Estados Unidos sozinhos na decisão de abandonar o compromisso, segundo um porta-voz da ONU e observadores.



"O Governo da Síria anunciou hoje a sua intenção de juntar-se ao Acordo de Paris", disse, citado pela agência France Presse um porta-voz da Convenção Quadro das Nações Unidas para o clima, em Bona, onde decorre a 23.ª conferência sobre alterações climáticas (COP23) até 17 de novembro.



"Disseram que iriam juntar-se ao Acordo de Paris", indicou também a diretora da organização não-governamental (ONG) IndyAct, evocando a declaração de um delegado sírio, perante os restantes negociadores.



O representante sírio "indicou que uma lei tinha sido adotada [pelo seu país] com vista a ratificar o Acordo de Paris", referiu Cynthia Elliott, do 'think tank' norte-americano WRI, que tem o estatuto de observador da negociação.



"Salientaram que todos os países têm uma responsabilidade, mas também evocaram a sua intenção de consagrar-se às suas prioridades nacionais, nomeadamente a reconstrução depois da guerra", acrescentou.



"Isto significa que os EUA estão isolados", referiu Alden Meyer, especialista do 'think tank' norte-americano Union of Concerned Scientists.



"Acerca deste tema do clima, ninguém quer ser companhia de Donald Trump, que está num esplendido isolamento", adiantou.



Um junho, o Presidente Donald Trump anunciou a sua decisão de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, conseguido em dezembro de 2015 e que entrou em vigor a 04 de novembro de 2016.