Chefe da diplomacia francesa acusa Assad de falsidade e cinismo

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês acusou esta sexta-feira o Presidente sírio de demonstrar "100% de falsidade" e de "cinismo", quando afirmou que o ataque com armas químicas na Síria foi "uma história fabricada a 100%".



"Eu li essa entrevista com uma profunda tristeza e uma grande consternação (...) O que eu ouvi foi 100% de falsidade e de propaganda. Foi 100% de crueldade e de cinismo", disse Jean-Marc Ayrault, durante uma visita oficial a Pequim.



"A realidade são mais de 300 mil mortos, são 11 milhões de pessoas deslocadas ou refugiadas (...) é um país destruído. É a realidade. Não é uma fantasia", acrescentou.





Numa entrevista à AFP, na quarta-feira, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, acusou o Ocidente de ter "montado a história" do suposto ataque químico contra uma cidade rebelde síria para preparar o terreno para ataques dos EUA contra o seu exército.Questionado sobre o alegado ataque químico à cidade de Khan Cheikhoun, cujas imagens das vítimas chocaram o mundo, Assad negou qualquer envolvimento, garantindo "que nenhuma ordem tinha sido dada" e que o regime de Damasco "não possui armas químicas".Esta posição é refutada quer pela Europa quer por Washington, que classificou o ataque contra Khan Cheikhoun como um crime de guerra."Para acabar com isto é preciso um cessar-fogo real, que acantone as forças aéreas e militares sírias, garantido pela comunidade internacional", considerou hoje Jean-Marc Ayrault, após um encontro com o seu homólogo chinês Wang Yi.O ministro francês apelou "à retomada de um processo político de negociação para uma transição no quadro da resolução da ONU 2254"."Não há outra maneira possível", insistiu, antes de agradecer à China pela sua "posição prudente e independente" e pelo seu papel no Conselho de Segurança da ONU.A Rússia vetou na quarta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança, que exigia às autoridades sírias detalhes sobre as suas atividades militares no dia do ataque.Em contrapartida, a China, que anteriormente se opôs a numerosos projetos de resoluções propondo sanções contra Damasco, desta vez absteve-se."Vamos trabalhar em conjunto com a França (...) para alcançar um cessar-fogo real e uma reconciliação eficaz", disse Wang Yi, durante uma breve conferência de imprensa em que chegou de mãos dadas com o seu homólogo francês.Quanto ao alegado ataque químico, Pequim continua a defender que seja "realizado o mais rapidamente possível um inquérito independente, justo e profissional para esclarecer este assunto", acrescentou o ministro chinês.