EUA responsabilizam Rússia pelo uso de armas químicas na Síria

Rex Tillerson assinou em Paris acordo internacional contra este tipo de ataques.

Por Lusa | 17:05

Os Estados Unidos responsabilizaram esta terça-feira a Rússia pela utilização de armas químicas na Síria, porque desonra um acordo de 2013 para a eliminação de armas químicas e ajuda o regime a violar as convenções sobre a matéria.

"Ainda ontem [segunda-feira], mais de 20 civis, a maioria crianças, foram vítimas de um presumível ataque com cloro", disse o chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, após a assinatura, em Paris, de um acordo internacional contra as armas químicas.

"Seja quem for o autor dos ataques, a Rússia tem, em última análise, a responsabilidade" pelas vítimas da Ghouta oriental, o subúrbio de Damasco visado pelo ataque, acrescentou o secretário de Estado norte-americano.



França adota sanções contra envolvidos em programa de armas químicas

França vai congelar os bens de 25 entidades e empresários sírios, mas também franceses, libaneses e chineses, suspeitos de alimentar o programa sírio de armas químicas, segundo dois decretos publicados hoje.



As sanções inserem-se no acordo alcançado em Paris por 30 países para contornar o veto russo na ONU a sanções ao programa de armas químicas.



Entre as empresas visadas figuram importadores e distribuidores de metais, componentes eletrónicos e sistemas de iluminação com sede em Beirute, Damasco e Paris.



As empresas fazem parte de duas "redes de aquisição do Centro de Estudos e Investigação Sírio (CERS), principal laboratório sírio encarregado dos programas químicos", segundo um comunicado dos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Economia de França.



Essas redes, sustentam, tornaram-se "intermediários ativos do CERS, facilitando o fornecimento de bens que entram no fabrico de armas químicas, designadamente precursores de tóxicos de guerra como o gás sarin".



Nenhum responsável do regime consta da lista. "Não dispomos, de momento, de elementos que permitam lançar essa diligência ao nível das autoridades políticas sírias", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Segundo uma avaliação francesa, pelo menos 130 ataques químicos foram perpetrados na Síria entre 2012 e 2017.



Peritos da ONU e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) concluíram que o regime sírio foi responsável por pelo menos quatro desses ataques, um dos quais com gás sarin que matou 80 pessoas em abril de 2017 em Khan Sheikhun.