Iniciada retirada de civis de quatro cidades sitiadas na Síria

Civis e combatentes começaram esta sexta-feira a ser retirados de quatro cidades sitiadas pelos rebeldes e forças governamentais na sequência de um acordo mediado pelo Qatar, apoiante dos rebeldes, e Irão, aliado do regime, segundo a AFP.



Um correspondente da agência noticiosa francesa na cidade de Al-Rashideen, no leste de Alepo controlada pela oposição, constatou a chegada de 80 autocarros provenientes de Foua e Kafraya, duas localidades nas mãos do regime na província de Idleb, no noroeste.



Segundo uma fonte dos rebeldes, "a implementação do acordo começou hoje de manhã". O Observatório sírio dos Direitos Humanos confirmou a retirada.









Os civis residentes em Zabani e Madaya, duas cidades da zona de Damasco, cercadas pelas forças governamentais, iriam começar a abandonar a zona.



Em troca, Fuaa e Kafraya, duas cidades maioritariamente habitadas por xiitas no nordeste do país e cercadas por forças da oposição iriam ser consideradas abertas para que os civis possam sair dos locais onde se encontram.



