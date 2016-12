Putin e Rohani saúdam vitória em Alepo

O Irão e a Rússia apoiam política, financeira e militarmente o regime do presidente do Presidente sírio, Bashar al-Assad.O Exército sírio anunciou no sábado à noite a reconquista de metade da segunda maior cidade da Síria, que lhe estava a escapar desde julho de 2012, depois de uma ofensiva devastadora de um mês que conduziu à retirada de dezenas de milhares de residentes e de rebeldes para regiões rebeldes do norte do país.A intervenção militar da Rússia em setembro de 2015 permitiu às tropas do regime inverter a situação face aos rebeldes. Por seu turno o Irão enviou para a Síria "conselheiros militares" e voluntários que lutam contra grupos rebeldes sírios e os 'jihadistas'.Putin e Rohani também reafirmaram que as "negociações" de paz entre sírios deviam começar no Cazaquistão, sem darem mais pormenores.Astana, a capital do Cazaquistão, já acolheu encontros entre representantes do regime de Damasco e personalidades da oposição toleradas pelo regime.