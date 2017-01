Sismo aconteceu na região de Khonj, no sul do Irão

A televisão iraniana informou que um sismo de magnitude 5,1 causou a morte de quatro pessoas numa zona rural no sul do Irão.



O sismo abalou a localidade de Saifabad, perto de Khonj, a cerca de mil quilómetros a sul da capital, Teerão, informou a televisão, citada pela agência Associated Press.



A televisão informou que as vítimas mortais eram quatro estrangeiros, em referência a trabalhadores afegãos que trabalham no campo.









O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) reportou que o sismo teve magnitude de 5,3 na escala de Richter.







Outras quatro pessoas ficaram feridas.

