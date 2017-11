Sismo de 5,2 graus atinge a maior cidade do Equador

Não há registo de danos graves ou vítimas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:51

Um abalo sísmico com intensidade de pelo menos 5,2 graus na Escala de Richter foi sentido na manhã desta sexta-feira na região de Guayaquil, a maior cidade do Equador, na província de Guayas. De acordo com informações iniciais da imprensa equatoriana, não houve danos graves ou vítimas.



O tremor de terra ocorreu por volta das 8h30 locais, e foi sentido também em outras cidades do Equador. Entre elas a capital do país, Quito, distante 269 km de Guayaquil.

A intensidade de 5,2 graus foi medida pelo Serviço Geológico dos EUA, segundo o qual o sismo ocorreu a uma profundidade de 78,7 km. Já o Instituto Sismológico Equatoriano afirmou que o tremor teve, na verdade, uma intensidade de 6,2 graus.

Agências de notícias exibiram várias imagens de cidadãos aglomerados em grandes praças após o sismo, uma prática rotineira em situações como essa. Mas até meio da tarde desta sexta-feira não havia notícia de feridos ou de colapso de edificações.