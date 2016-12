Sismo de 6.5 registado a nordeste de Timor-Leste

O que achou desta notícia?







Um sismo de magnitude 6,5 foi registado esta quarta-feira a nordeste de Timor-Leste, na região das Molicas na Indonésia, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), não tendo sido emitido alerta de tsunami ou reportados estragos.O sismo, que ocorreu pouco depois das 09h00 (hora local, 00h00 em Lisboa), a 258 quilómetros de Díli, foi amplamente sentido pelos habitantes da capital timorense com vários relatos a surgirem de imediato nas redes sociais.A informação do USGS indica que o sismo ocorreu a uma profundidade de 158,7 quilómetros.