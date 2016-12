Sismo de magnitude 6,7 registado nas ilhas Salomão

Um sismo de magnitude 6,7 foi hoje registado ao largo das ilhas Salomão, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem que tenha existido alerta de tsunami ou reportados estragos.

Este sismo, o quarto de forte intensidade desde 09 de dezembro, foi registado a 164 quilómetros da capital, Honiara, à profundidade de 35 quilómetros.

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico informou que não iria emitir um alerta na sequência deste sismo.



A 09 de dezembro, um sismo de magnitude 7,7 foi registado na mesma zona, sem causar danos consideráveis, um dia depois de um abalo de 6,9 e de outro sismo de magnitude 6 no domingo.



Em 2013, o arquipélago das Ilhas Salomão, situado no "anel de fogo" do Pacífico e que conta com uma dezena de ilha e cerca de 500.000 habitantes, foi atingido por um sismo de magnitude 8 e por um tsunami que causou pelo menos dez mortos e milhares de desalojados.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito