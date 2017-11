Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 7,0 na escala de Richter nas Ilhas Lealdade

Terramoto teve o epicentro a 12 quilómetros de profundidade.

23:35

Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter sacudiu este domingo as Ilhas Lealdade, na Nova Caledónia, arquipélago francês situado no Pacífico Sul, de acordo com o Centro Sismológico Euro-mediterrâneo (ESCM, sigla em inglês). As autoridades locais estão em alerta para um eventual tsunami que se possa vir a formar.



O terramoto, que teve o epicentro a 12 quilómetros de profundidade, ocorreu 260 quilómetros a nordeste de Nouméa, a capital da Nova Caledónia e 93 quilómetros a leste de Tadine, segundo informação disponibilizada na página do ESCM na Internet.



A Nova Caledónia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, razão pela qual é recorrentemente sacudida por movimentos telúricos.



Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).