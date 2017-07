Sismo de magnitude 4,8 causa alarme na capital do Peru

Não há registo de vítimas ou de danos materiais.

Por Lusa | 09.07.17

Um sismo com a magnitude de 4,8 foi registado em Lima, provocando alarme entre os habitantes da capital peruana, apesar de não terem sido reportados danos pessoais ou materiais, informou o Instituto Geofísico do Peru.



O sismo foi sentido em Lima às 20h07 de sábado (02h07 em Lisboa), e o seu epicentro foi localizado no mar a 23 quilómetros a oeste do distrito de Ancón.



O diretor do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Tavera, explicou ao Canal N que o sismo teve a duração de quatro segundos.



O epicentro, à profundidade de 73 quilómetros no mar, esteve praticamente debaixo de Lima, motivo pelo qual foi sentido em toda a capital como um ligeiro abalo, acrescentou.



O Peru está situado numa zona que concentra 80% da atividade sísmica mundial, observou Hernando Tavera.