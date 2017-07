Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 5,6 em Fukushima e norte do Japão

Alerta de 'tsunami' não foi ativado.

07:31

Um sismo de magnitude de 5,6 na escala aberta de Richter abalou esta quinta-feira a região de Fukushima e o nordeste do Japão, sem que tenha sido ativado o alerta de 'tsunami'.



O sismo foi registado às 09h11 (01h11 em Lisboa), a 40 quilómetros de profundidade, ao largo de Fukushima, segundo a Agência Meteorológica do Japão.



O sismo alcançou o nível 4 da escala japonesa de 7, que se concentra mais nas zonas afetadas, em algumas localidades de Fukushima e de Miyagi, sem que as autoridades tenham reportado a existência de vítimas ou danos materiais.



A proprietária da central nuclear de Fukushima Daiichi - a Tokyo Electric Power (TEPCO) -, disse não ter detetado qualquer problema.



O sismo foi também sentido com menos intensidade numa ampla zona do leste do Japão, incluindo a capital, Tóquio.



O Japão está localizado no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.



Em 11 de março de 2011, um sismo de magnitude de 9,1, seguido de 'tsunami', atingiu o nordeste do Japão, causando perto de 18.500 vítimas, de acordo com o balanço oficial.