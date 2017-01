Sismo de magnitude 5,9 atinge Guatemala

Um sismo de magnitude 5,9 atingiu na quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Lisboa) vários pontos da Guatemala, sem que tenham sido reportados danos materiais ou pessoais.

De acordo com informação preliminar do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia, o sismo ocorreu às 21:22 (03:22 de hoje em Lisboa) e teve epicentro no Pacífico, a 94 quilómetros de Suchitepéquez e a uma profundidade de 10 quilómetros.

O sismo foi sentido em vários pontos do país, mas as autoridades não têm, no imediato, registo de danos.



A Guatemala, o quarto país do mundo em risco devido a ameaças naturais, assinalou em 2016 o aniversário do 40.º sismo que, em 1976, causou 23 mil mortos e destruiu quase um terço do território.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





100%

100% Muito satisfeito