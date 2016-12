Sismo de magnitude 6 abala Ilhas Salomão

Um sismo de magnitude 6 foi este domingo registado no oceano Pacífico, a leste das Ilhas Salomão, sem que as autoridades tenham reportado no imediato a existência de vítimas ou danos materiais.



O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não emitiu nenhum alerta de tsunami.



O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que vigia a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro a 39 quilómetros de profundidade e a 83 quilómetros a oeste da localidade de Kirakira que, há uma semana, já tinha sido atingida por um terramoto similar, que causou alguns danos.









As Ilhas Salomão estão localizadas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica abalada por cerca de 7 mil tremores de terra por ano, a maioria moderados.



Em abril de 2007, um terramoto de magnitude 8,1 gerou um tsunami que causou cerca de 30 mortos e arrasou boa parte da ilha de Gizo, no oeste do país.

