Sismo de magnitude 6.3 abala México

Tremor de terra foi sentido no Golfo da Califórnia

17:58

Um tremor de terra de magnitude 6.3 abalou esta sexta-feira a costa ocidental do México. O sismo, com epicentro no Golfo da Califórnia, fez abanar edifícios e estruturas, ma não há, para já, notícias de pessoa feridas.



O terramoto aconteceu 77 km a nordeste da cidade de Loreto, no estado mexicano de Baja California Sur.



"Foi uma sensação terrível, revela à Reuters Rosita Ibarra, empregada de um hotel em Sonora. "Estava sozinha na receção e via a minha secretária a mexer-se", conta.