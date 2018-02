Sismo de magnitude 6.4 em Taiwan faz hotel desabar

Ainda não há registo oficial de mortos ou feridos.

16:57

Hualien e a um quilómetro de profundidade. O sismo foi já descrito pelas autoridades como "muito forte e extremamente perigoso".



Os serviços de emergência estão a tentar retirar as pessoas que estavam no hotel que colapsou.



As primeiras imagens mostram estragos em estradas e em alguns dos edifícios mais altos da cidade. Centenas de casas estão sem eletricidade.



O tremor ocorreu às 23h50, hora local - 15h50 em Portugal continental.



Nos últimos três dias foram registados mais de 20 movimentos sísmicos diários e o sismólogo Lee Chyi-tyi, da Universidade Central de Taiwan, referiu, na segunda-feira, que a ilha entrou num ciclo sísmico de 100 anos.

















<blockquote class="twitter-video" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/INTERNACIONAL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#INTERNACIONAL</a> SE DERRUMBA HOTEL EN TAIWÁN, CHINA, TRAS SISMO DE 6,4 GRADOS DE ESTE MARTES. <a href="https://t.co/ml8X3bTdxE">pic.twitter.com/ml8X3bTdxE</a></p>— Telemar Noticias (@TelemarNoticias) <a href="https://twitter.com/TelemarNoticias/status/960925582170185728?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Em atualização

Um sismo de magnitude 6.4 em Taiwan fez, esta terça-feira, vários edifícios desabar - entre eles um hotel - na cidade de Hualien. A informação já foi confirmada pelo Governo. Ainda não há registo oficial de mortos ou feridos mas os habitantes estão em pânico, após vários dias de contínuos movimentos sísmicos.O epicentro foi a 22 quilómetros de