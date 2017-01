Sismo de magnitude 7,2 nas ilhas Fiji

Um sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter foi hoje registado ao largo das ilhas Fiji, tendo sido emitido um alerta de 'tsunami', segundo o instituto geológico dos Estados Unidos.



O sismo ocorreu a uma profundidade de 15 quilómetros e a 283 quilómetros de Suva, capital das Fidji.



O abalo ocorreu às 21h52 de Portugal continental e 10h52 locais de quarta-feira.





Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).Desconhece-se se o sismo provocou vítimas ou danos materiais.O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um aviso a advertir que "perigosas ondas de 'tsunami' são possíveis nas costas localizadas dentro de 300 quilómetros do epicentro do terramoto".Na segunda-feira, um sismo de magnitude de 6,3 foi registado no mar a sudeste das Fiji.Aquela região do Pacífico regista habitualmente sismos de magnitude superior a 5,0.A zona situada entre as Fiji, Samoa e Tonga no Pacífico Sul tem dezenas de vulcões submarinos ativos localizados entre 1.000 e 1.500 metros de profundidade.