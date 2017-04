Sismo em El Salvador causa pelo menos um morto

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de uma derrocada causada por um sismo de magnitude 5,1 na escala aberta de Richter na zona central do país, informaram na segunda-feira as autoridades.



O incidente ocorreu na localidade de Colon, do departamento de La Libertad, devido à "queda de uma rocha de tamanho considerável" sobre o veículo em que seguiam as vítimas na Estrada Panamericana, informou a Polícia Nacional Civil através das redes sociais.



Os dois feridos foram transportados para o hospital, de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros de El Salvador.









O Ministério do Ambiente e Recursos Naturais informou que o epicentro do sismo situou-se na localidade de Antiguo Cuscatlán, junto à capital, a quatro quilómetros de profundidade.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito