Sismo faz dois mortos na Guatemala

O sismo de 6,6 registou-se às 01h19 locais (08h29 em Lisboa), com epicentro a 156,3 quilómetros a oeste-nordeste da Cidade da Guatemala, no departamento de San Marcos, fronteiriço com a região mexicana de Chiapas, embora tenha sido fortemente sentido na capital guatemalteca.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Pelo menos duas pessoas morreram em consequência do sismo de magnitude 6,6, na escala aberta de Richter, que na madrugada desta quarta-feira abalou a Guatemala, anunciou o Presidente do país, Jimmy Morales.Um homem morreu ao cair-lhe em cima uma parede, no distrito meridional de Retalhuleu, ao passo que, no departamento ocidental de Quetzaltenango, uma mulher morreu de paragem cardiorrespiratória devido ao susto que o sismo lhe causou, precisou o chefe de Estado, sem revelar a identidade das vítimas.Por seu lado, o primeiro relatório oficial da Coordenadora Nacional de Redução de Desastres (Conred) dá conta de três pessoas feridas em San Marcos e duas em Quetzaltenango, bem como mais de 600 pessoas afetadas por danos materiais e mais de 50 casas destruídas.