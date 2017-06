Sismo no centro do Japão causa dois feridos ligeiros

Um sismo registado este domingo numa região montanhosa no centro do Japão causou dois feridos e destruiu telhados de casas.



A agência de meteorologia japonesa refere que o abalo registado pelas 07h00 horas locais (01h00 em Lisboa) teve a magnitude de 5,6 em Nagano, a cerca de 190 quilómetros a oeste de Tóquio. O instituto geológico norte-americano (USGS), por sua vez, colocou a magnitude do terramoto em 5,2.



As autoridades disseram que duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, uma na aldeia de Otaki e outra na de Kiso.









O sismo não apresentou risco de tsunami.

