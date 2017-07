Só 5% dos brasileiros aprovam Temer

Presidente do Brasil atingiu a menor popularidade de sempre de um chefe de Estado brasileiro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 22:06

O presidente do Brasil, Michel Temer, menos de um ano após a sua efectivação no cargo em 31 de Agosto de 2016, atingiu a menor popularidade de sempre de um chefe de Estado brasileiro desde a redemocratização do país, em 1986. De acordo com uma sondagem do Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, somente 5% dos brasileiros classificam a actuação de Temer no comando do país como "boa ou óptima".

A sondagem foi realizada em 125 cidades de todo o Brasil entre os dias 13 e 16 deste mês, antes de Temer decretar o aumento para o máximo permitido por lei do imposto sobre combustíveis. Analistas avaliam que, se o levantamento tivesse sido realizado após esse brutal aumento, a rejeição ao presidente seria ainda maior.

Em contraponto aos apenas 5% que aprovam o presidente, robustos 70% dos cidadãos inquiridos reprovam Temer veementemente, classificando a gestão dele como "ruim ou péssima". Os que consideram o governo de Temer como "regular" são 21%.

Segundo o Ibope, esta é a pior avaliação de um presidente no Brasil desde que esse tipo de sondagem começou a ser feito, em 1986. O pior resultado até hoje era do ex-presidente José Sarney, que em Julho de 1989, no auge da híper-inflacção no país, tinha a aprovação de apenas 7% dos cidadãos, mesmo assim mais do que Temer tem hoje.