Só precisa de fazer três coisas para ter 100 orgasmos de seguida

Portanto, é possível mas está dependente da oxitocina - hormona que melhora o humor, facilita a interação social, diminui a ansiedade e aumenta a ligação entre parceiros - que cada mulher produz.Algumas mulheres são mais propensas a ter múltiplos orgasmos, uma vez que também libertam mais oxitocina durante as relações sexuais.As mulheres que conseguem atingir orgasmos múltiplos são menos inibidas, excitam-se com maior facilidade, e tendem a ser mais relaxadas durante o ato sexual, não se deixando distrair com outros assuntos.

De acordo com os cientistas, todas as mulheres são capazes de ter 'super orgasmos', ou seja, ter 100 orgasmos de uma só vez. Quer saber como?Para atingir este estado as mulheres terão que incluir três procedimentos como fazendo parte do sexo: relaxar, fazer yoga e criar laços fortes com o parceiro sexual.O estudo integrou o documentário chamado 'The Super Orgasm', transmitido pelo Canal 4, e centrou-se na análise da atividade cerebral de cinco mulheres. Os resultados mostraram que as senhoras são capazes de ter orgasmos múltiplos e que o 'super orgasmo' não é um mito.