Sobe para 137 o número de mortos em explosão de camião na capital da Somália

Acidente fez mais de 300 feridos. Foram declarados três dias de luto.

O número de mortes provocadas pela explosão de um camião armadilhado no sábado no centro de Mogadíscio, capital da Somália, subiu para 137 e o número de feridos para 300, segundo uma fonte policial.



"Recebemos números diferentes para as vítimas da parte dos centros médicos, mas confirmámos até ao momento 137 (mortos), a maioria deles queimados ao ponto de não serem reconhecíveis. O número de mortes pode ser mais elevado, uma vez que há mais de 300 feridos, alguns deles graves", afirmou à agência noticiosa France-Presse um responsável da polícia, Ibrahim Mohamed.



Aparentemente, a ataque visava um hotel situado numa movimentada rua da capital somali.



O Presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, declarou três dias de luto e apelou à população para que doasse sangue para as vítimas nos hospitais.



Segundo o capitão da polícia, o camião tinha suscitado suspeitas e estava a ser seguido por agentes no momento em que explodiu.