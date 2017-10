Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para 16 número de mortos em ataque a esquadra de polícia em Damasco na Síria

Entre as vítimas, oito são polícias, quatro civis e outras quatro vítimas ainda não foram identificadas.

Por Lusa | 02.10.17

O balanço do duplo atentado suicida ocorrido esta segunda-feira contra uma esquadra de polícia em Damasco subiu para 16 mortos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Aquela organização não-governamental (ONG) referiu que pelo menos 16 pessoas morreram no ataque, sendo oito polícias, quatro civis e que outras quatro vítimas ainda não foram identificadas.



Esta esquadra já havia sido atingida por outro ataque há cerca de 10 meses.



O ataque visou uma esquadra de polícia no bairro de Midane, uma área comercial no sul da capital da Síria.



"Dois terroristas suicidas fizeram-se explodir (...) causando mortes entre civis e membros da polícia", anunciou o Ministério do Interior.



"Um dos dois atacantes conseguiu subir ao primeiro piso da esquadra, declarou o ministro do Interior", Mohammed Ibrahim al-Chaar, à televisão estatal síria.



De acordo com o OSDH, o duplo atentado suicida foi precedido pela explosão de um carro bomba nas proximidades da esquadra de polícia.



A capital síria está nas mãos do Governo do Presidente Bashar al-Assad, embora os rebeldes detenham algumas áreas, incluindo o distrito de Jobar, que está quase destruído.



Damasco é alvo, por vezes, de bombardeios pelos rebeldes, que ocupam certas localidades nas imediações, especialmente a leste de Ghouta.