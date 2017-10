Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para 32 o número de mortos nos incêndios na Califórnia

90 mil pessoas já abandonaram as suas casas.

22:54

Os devastadores incêndios que lavram desde domingo na Califórnia, Estados Unidos, fizeram pelo menos 32 mortos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades, com cerca de 90 mil pessoas a terem que abandonar as suas casas.



Desde que o incêndio começou, no domingo passado, as chamas já destruíram mais de 3.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado e matou pelo menos 32 pessoas, com as autoridades a admitirem que o número de vítimas mortais possa aumentar.



Os incêndios, que afetam oito municípios, já obrigaram cerca de 90 mil pessoas a abandonarem as suas casas. Várias comunidades atingidas pelas chamas foram evacuadas pelas autoridades.



O xerife do condado de Sonoma, Robert Giordano, disse hoje que 30 detetives continuam a trabalhar para encontrar pessoas desaparecidas e que tem em sua posse mais de 200 relatórios pendentes de pessoas desaparecidas.



As chamas estão a ser combatidas por mais de nove mil bombeiros e há muitas dezenas de pessoas desaparecidas.