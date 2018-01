Acidente de autocarro faz 48 mortos no Peru

Serviços de socorro trabalharam no resgate dos sobreviventes e na localização das vítimas mortais.

Por Lusa | 03:21

A polícia do Peru anunciou que o número de mortos na queda de um autocarro numa ravina, no norte do país, aumentou para 48, indicou o último balanço divulgado na terça-feira.

O chefe da polícia na cidade de Huaral, Hernan Valdivieso, afirmou que foram contados até ao momento 48 mortos, tendo já sido enviados 14 corpos para a morgue desta localidade, onde ocorreu o acidente.

"Estamos agora a retirar dez de uma ravina com 200 metros. Doze corpos encontram-se em local seguro e os 12 restantes ainda estão no interior do autocarro", disse à RPP Noticias.

Os serviços de socorro peruanos trabalharam todo o dia no resgate dos sobreviventes e na localização das vítimas mortais entre os ferros retorcidos do autocarro e antes de que a maré cubra o veículo.

O chefe de informações dos bombeiros, o comandante Lewis Mejia, explicou que 12 corpos "foram colocados numa zona segura" e deverão ser retirados do local, quando a operação for retomada.

A diretora do Hospital Alcides Carrión del Callao, María Elena Aguilar, disse que os quatro feridos hospitalizados na unidade apresentam múltiplas fraturas, e esperam ser operados nas próximas horas. Um quinto sobrevivente foi internado no hospital Sabogal e um sexto encontra-se num centro médico de Chancay.

O autocarro, com 57 passageiros, um motorista e uma assistente, saiu na terça-feira de Huaura para Lima.

O acidente ocorreu a cerca de 45 quilómetros de Lima, na estrada Panamericana Norte, numa zona conhecida como a ‘curva do diabo’, sobre o oceano Pacífico.