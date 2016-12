60 pessoas morreram após beberem loção de banho

O número de mortos na cidade siberiana de Irkutsk pela ingestão de uma loção para depois do banho à base de álcool aumentou para 60, informaram hoje as autoridades de saúde locais.



"Até à data são 60 os mortos", disse à agência oficial TASS um porta-voz do Departamento de Saúde da região de Irkutsk.



A mesma fonte acrescentou que outras 41 pessoas intoxicadas pela ingestão do mesmo produto permanecem hospitalizadas.









Além disso, anunciou a proibição provisória da venda de todo o tipo de líquidos que contenham álcool, à exceção de bebidas alcoólicas certificadas.



Os primeiros casos de intoxicação ocorreram no sábado e dois dias mais tarde as vítimas mortais ascendiam a mais de 40, pelo que o autarca de Irkutsk, Dmitri Bérdnikov, declarou o estado de emergência na cidade.

