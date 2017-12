Tembin, com rajadas de ventos de até 125 quilómetros por hora, causou inundações e deslizamentos de terras que devastaram uma aldeia.

Por Lusa | 06:40

As autoridades das Filipinas elevaram hoje para 133 o número de mortes causadas pela passagem da tempestade tropical que atingiu o sul do país na sexta-feira, dando ainda conta do registo de dezenas de desaparecidos.

O anterior balanço oficial era de 74 mortos.

A tempestade tropical Tembin, com rajadas de ventos de até 125 quilómetros por hora, causou inundações e deslizamentos de terras que devastaram uma aldeia, segundo a polícia.