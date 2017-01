Atropelamento propositado mata seis pessoas

Uma mulher de 33 anos tornou-se a sexta vítima mortal do atropelamento propositado que aconteceu numa rua movimentada na cidade australiana de Melbourne no passado dia 20, segundo a imprensa local.



A mulher, que não foi identificada, morreu na noite de segunda-feira num hospital da cidade, enquanto outras oito pessoas estão internadas, uma delas com gravidade, segundo a emissora local ABC.



Quatro pessoas, incluindo uma menina de dez anos, morreram no local, e um bebé de três meses morreu no dia seguinte ao ataque, que não teve motivação terrorista.









As autoridades do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, anunciaram que vão endurecer as leis que permitem a liberdade condicional.



Dimitrious Gargasoulas, de 26 anos, que se encontrava em liberdade condicional por outros crimes, encontra-se detido por acusações de homicídio após atingir vários peões com um carro no centro de Melbourne. O homem tinha antecedentes psiquiátricos e foi visto a conduzir erraticamente por uma rua da cidade antes de investir sobre a multidão.

