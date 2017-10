Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para sete número de mortes devido a tempestade na Europa

A tempestade Herwart segue-se à Xavier, que há três semanas fustigou o noroeste da Alemanha.

O número de mortes provocadas pela passagem, este domingo, da tempestade Herwart pela Europa central, que causou cortes de eletricidade e perturbou a circulação rodoviária e ferroviária, subiu de cinco para sete.



Na Alemanha, a polícia reviu esta segunda-feira em alta o balanço para três mortes, com a mais recente a dizer respeito a um homem de 56 anos, que sucumbiu aos ferimentos sofridos na sequência de um naufrágio, indicou um porta-voz da polícia à agência de notícias France-Presse.



Uma mulher de 48 anos morreu no mesmo acidente, enquanto um outro passageiro, de 48 anos, continua desaparecido.



A tempestade fez ainda duas vítimas na República Checa e outras tantas na Polónia.



As ligações de comboio em vários estados do norte da Alemanha foram canceladas no domingo, o mesmo acontecendo em Viena, na Áustria.



Em Hamburgo, no norte da Alemanha, o rio Elba inundou várias ruas.



A tempestade Herwart segue-se à Xavier, que há três semanas fustigou o noroeste da Alemanha e provocou a morte de sete pessoas. A mesma tempestade provocou duas mortes na vizinha Polónia.