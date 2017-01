Sobrevivente conta horror que viveu em discoteca turca

O jogador de futebol Sefa Boydas, de 21 anos, é um dos sobreviventes que conseguiu fugir ao atirador que matou 39 pessoas e feriu 69, este sábado, numa discoteca de Istambul, na Turquia.

39 mortos em ataque a discoteca na Turquia

Sefa tinha chegado há dez minutos a Reina, a discoteca mais elitista da cidade turca, quando um homem começou a disparar contra as 600 pessoas que estavam dentro do estabelecimento. No meio do caos, o jogador do Beylerbeyi de Istambul, equipa da terceira divisão turca, conseguiu escapar sem ferimentos. O futebolista descreveu à AFP o cenário desolador e de pânico.

"Ouvi que morreram 35 a 40 pessoas, mas é provável que sejam mais, porque as pessoas passavam por cima umas das outras", descreveu Boydas que chegou à discoteca com a namorada e a irmã.

"Muitas mulheres desmaiaram ao ouvir os tiros, tive de correr com a minha namorada às costas. Não sei como consegui fugir", continuou.

Apesar das autoridades terem chegado rapidamente ao local, Boydas diz que "não conseguiram tomar o controlo da situação de imediato, porque não sabiam quem era o criminoso", e adianta: "Éramos todos suspeitos".

O jogador de futebol confessou ainda à AFP que tinha tido um pressentimento e que não queria ir para a discoteca porque temia "uma bomba", mas os amigos conseguiram convencê-lo dizendo que isso nunca aconteceria na Reina.

