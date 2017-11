Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobreviventes do atentado de Nova Iorque apelam ao amor

Argentinos sobreviveram a ataque que matou cinco amigos.

09:10

Os quatro argentinos que escaparam ilesos ao atentado da passada terça-feira em Nova Iorque, que matou cinco dos seus amigos e deixou outro gravemente ferido no hospital, garantiram ontem que não deixarão que a tragédia "altere os seus valores ou a sua forma de vida" e deixaram uma mensagem emocionada ao Mundo: "que o amor vença o ódio e a vida se imponha à morte".



O grupo de dez amigos oriundos da cidade argentina de Rosario tinha viajado para Nova Iorque para festejar 30 anos de amizade, iniciada nos bancos do liceu. Na terça-feira, pedalavam na ciclovia junto ao rio Hudson quando a carrinha conduzida pelo terrorista Sayfullo Saipov investiu sobre a multidão, matando oito pessoas, incluindo cinco membros do grupo de amigos argentinos.



"Em que é que este Mundo se transformou? Como é possível alguém planear e executar um ato destes? Não conseguimos compreender isso", disseram ontem em conferência de imprensa, que concluíram com uma certeza: "O amor trouxe-nos aqui e vai continuar a unir-nos".