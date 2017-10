Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Socialistas anunciam acordo com Governo espanhol para reforma constitucional

Mudanças no estatuto da autonomia das regiões autónomas pode responder ao desafio da Catalunha.

Por Lusa | 14:49

O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, afirmou esta quatrta-feira que acordou com o presidente do Governo uma reforma constitucional dentro de seis meses, quando esteja finalizada a comissão parlamentar que estuda a modificação do sistema territorial.



Em conferência de imprensa após a reunião da comissão executiva federal do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Sánchez explicou que o acordo com Mariano Rajoy implica que a comissão parlamentar sobre o modelo autonómico proposta pelos socialistas no Congresso dos Deputados (Parlamento nacional espanhol) se inicie o quanto antes, e que tenha uma duração de seis meses.



Depois, acrescentou Sánchez, é preciso abrir o debate para a reforma da Constituição espanhola (de 1978). O PSOE, disse, apoiará Rajoy na sua "resposta constitucional" perante o desafio lançado pelos independentistas catalães.



A Constituição espanhola permite referendos, mas apenas abertos a todos os espanhóis. Ou seja, não permite que uma qualquer região autonómica possa decidir e votar sozinha sobre se quer permanecer integrada ou não no Estado espanhol.



Foi este o argumento apresentado pelo Tribunal Constitucional para considerar ilegal o referendo de 01 de outubro na Catalunha, organizado pelo governo regional e regido por uma lei aprovada (também ela suspensa pela justiça espanhola) no parlamento regional catalão.