Socorrista tem ataque cardíaco ao tentar salvar crianças encarceradas

"Todos nós já vimos a morte, mas quando temos filhos da mesma idade das vítimas - como era o caso - isso atinge-nos mais do que qualquer outra coisa", referiu.Apesar de não correr perigo de vida, o socorrista vai receber aconselhamento psicológico e vai retirar alguns dias de folga para que possa recuperar do que testemunhou.

Eric Neibaur, de 15 anos, e a sua irmã Lauren, de 13, morreram na sequência de um acidente rodoviário no estado norte-americano de Idaho, no passado domingo.As vítimas ficaram encarceradas debaixo da viatura e algumas equipas de socorro foram chamadas ao local. Um dos socorristas - que não foi identificado - acabou por ter um ataque cardíaco no momento em que tentava retirar os corpos dos irmãos de debaixo do carro.Em declarações ao Idaho State Journal, o chefe da polícia do condado de Bannock disse tudo indicar que o homem tenha sido fulminado pela emoção de ver os cadáveres das crianças.