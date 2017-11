Soldado norte-coreano com parasitas de 27 centímetros nos intestinos

Homem foi baleado durante fuga para a Coreia do Sul e chocou os médicos que o trataram.

17:28

Um soldado norte-coreano foi baleado, esta semana, quando estava a tentar fugir para a Coreia do Sul. O homem foi para o hospital e os médicos detetaram-lhe um "número enorme de parasitas" nos intestinos.

Segundo um comunicado da polícia sul-coreana, o homem atravessou a fronteira na Área de Segurança Conjunta, a única parte da zona desmilitarizada onde os soldados dos dois países têm contato visual. O soldado foi atingido no braço e no ombro, e encontra-se em recuperação no hospital.

Segundo a BBC, os médicos dizem que o soldado está estável, mas que tem muitos parasitas no corpo que estão a contagiar as feridas, dificultando os tratamentos.

"Nunca vi nada assim nos meus 20 anos de profissão", afirma o médico sul-coreano, Lee Cook-jog. O maior parasita retirado da interior do fugitivo tinha cerca de 27 centímetros de comprimento, de acordo com o médico responsável pelo soldado.

O estado preocupante em que o homem se encontra vai permitir que os investigadores percebam melhor como é o estilo de vida na Coreia do Norte.

Os humanos podem ser contaminados por parasitas através da comida infetada ou através de mordidelas de insetos que depois penetram a pele.



A fraca qualidade e as más condições de produção de alimentos na Coreia do Norte, podem estar, para os médicos, na origem deste raro caso.