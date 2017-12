Soldado norte-coreano que desertou é imune ao Antraz

Autoridades sul-coreanas suspeitam do uso da substância como arma biológica.

"Foram encontrados anticorpos de antraz no soldado norte-coreano que fugiu este ano", disse um militar sul-coreano, cuja identidade não foi revelada.

eventual plano da Coreia do Norte, envolvendo a utilização da substância como arma biológica, numa altura em que a relação entre os dois países regista um grande nível de tensão.



A doença pode matar 80% das pessoas que estiverem expostas à bactéria em apenas 24 horas.



Acredita-se que o soldado terá sido vacinado, mas a informação não foi confirmada pela Coreia do Sul, explicou o Channel A.



Um soldado da Coreia do Norte que fugiu para a Coreia do Sul é imune ao antraz, doença causada por bactérias altamente mortíferas.As autoridades sul-coreanas encontraram a existência de anticorpos de antraz, na corrente sanguínea de um soldado. Esta descoberta está a levantar a suspeita de um

Shin Jong-woo, investigador do Korea Defense and Security Forum, confirmou que a descoberta pode indicar uma possível preparação do exército norte-coreano para uma guerra biológica.

"Acho muito provável que os agentes que o montam o antraz em aviões tenham recebido esta vacina com anticorpos de antraz", disse.



A Coreia do Norte é suspeita de estar a desenvolver armas biológicas desde 2015, para possível uso em situação de guerra.