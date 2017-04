Soldados enfrentam prisão por divulgarem fotos de sexo

Vários soldados do Exército inglês podem enfrentar pesadas penas de prisão depois de um escândalo sexual. Foi descoberto que muitos soldados ingleses de várias tropas, alguns em missão pelo mundo, tinham grupos nas redes sociais em que trocavam fotos explícitas das mulheres com quem faziam sexo. As fotografias eram depois carregadas no site que permitia aos utilizadores votarem na imagem preferida, que ganhava um prémio mensal.

O caso foi denunciado pelo Daily Star e tem dado que falar um pouco em todo o mundo. Depois de vir a público o escândalo, o site ‘Blockrat of the Day’ (em tradução livre, ‘A Caçada do Dia’) foi bloqueado mas há fotografias dos soldados que ainda circulam na Internet.

O site tinha várias secções que mostravam as mulheres totalmente nuas, por vezes com adereços da farda dos soldados, sexo explícito, sexo em grupo e a chamada ‘marcha da vergonha’, quando as jovens com quem os soldados dormiam saiam da caserna no dia seguinte.

Os líderes do Exército ficaram furiosos com o caso e temem que algumas das mulheres envolvidas tomem medidas judiciais contra o Ministério da Defesa inglês. Outra das preocupações é que os soldados que partilharam as fotografias sejam acusados de abuso sexual, violação, para além de captação e divulgação de imagem sem consentimento e devassa da vida privada.

A investigação do Daily Star põe ainda outra questão: muitas destas mulheres nem passavam pelos postos de segurança, introduzindo-se nos quartéis às escondidas. Já foi enviado um aviso a relembrar os soldados da infração de normas e regras de segurança das bases militares.

"Os soldados levam mulheres para as bases militares às escondidas há anos e, na maioria dos casos, os superiores sabem e assobiam para o lado. Mas publicar as fotografias na Internet é todo um outro problema. É degradante para as mulheres envolvidas e deixa o Exército vulnerável a todo o género de crítica", conta fonte ligada ao caso.

Questionado sobre o caso, o porta-voz do Exército limitou-se a afirmar que "o Exército espera o melhor comportamento dos seus soldados, estejam ou não em serviço". "Qualquer um que não corresponda e desrespeite os nossos valores, terá que lidar com o respetivo processo disciplinar", defende, sem revelar se já estão a decorrer investigações internas ao caso.

