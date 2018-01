Soldados gays casam-se em academia militar

É o primeiro casal do mesmo sexo a casar-se quando está no exército.

16:35

Daniel Hall, de 30 anos, e Vincent Franchino, de 26, os dois capitães do exército norte-americano, casaram-se na academia militar de West Point, em Nova Iorque, onde se conheceram.

O casal, ambos pilotos de helicópteros, oficializou a relação na Capela dos Cadetes de West Point, a 13 de janeiro.

Os recém-casados conheceram-se na escola, em agosto de 2009, quando Franchino entrou para a academia e era caloiro de Hall.

Hall e Vicente conheceram-se na altura em que a política "Não pergunte, não diga" ('Don't Ask, Don't Tell', no original) estava em vigor nos militares dos EUA. Esta política impedia a discriminação sobre homossexuais, mas impedia também qualquer pessoa de divulgar a sua orientação sexual.

"Foi uma estrada cheia de acidentes para nós. É realmente frustrante quando duas pessoas têm sentimentos uma pela outra, mas não têm permissão", disse o capitão Franchino, segundo avança a imprensa internacional.

Durante a cerimónia os dois homens usaram os seus uniformes azuis do exército dos EUA.