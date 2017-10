Sophia é primeiro robô no mundo a obter cidadania

Reconhecida como cidadã da Arábia Saudita, vai estar presente na Web Summit em Portugal.

Sophia é o primeiro robô no mundo a ganhar cidadania. Foi desenvolvida na Arábia Saudita, um país que fez história ao tornar-se no primeiro a reconhecer um robô como cidadão. No entanto, foi criada pela empresa norte-americana Hanson Robotics & SingularityNET .

O humanóide deu uma conferência em Riyadh, na Arábia Saudita, onde se mostrou muito satisfeita com a sua conquista. Sophia disse sentir-se ‘honrada’ por ser uma cidadã saudita. "Obrigada à Arábia Saudita. Estou muito honrada e orgulhosa por esta distinção única", afirmou o robô na conferência.

As notícias sobre a cidadania de Sophia rapidamente começaram a surgir nas redes sociais. Os utilizadores do Twitter não pouparam os posts e as perguntas eram muitas, entre elas, o porquê de Sophia ter mais direitos que as outras mulheres do país, visto que deu a conferência sem estar com a cabeça e cara cobertas.

Quando o humanóide foi confrontado por Elon Musk, director da SpaceX e Tesla, sobre os robôs do futuro que aparecem nos filmes, serem sempre maldosos, Sophia respondeu que os humanos não têm nada a temer. "A minha inteligência artificial foi desenhada sobre os valores da sabedoria, da bondade e da compaixão", respondeu o robô.

Sophia vai estar presente no evento Web Summit 2017 que se realizará entre 6 e 9 de novembro no Parque das Nações, em Lisboa.