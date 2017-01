SpaceX lança foguetão Falcon 9 com dez microsatélites

Trata-se do sexto lançamento da SpaceX, que já fez aterrar o primeiro módulo do Falcon 9 três vezes no mar e duas vezes no solo da Florida.



A empresa privada, liderada pelo diretor-geral do fabricante de automóveis Tesla, conta, ao recuperar a parte mais onerosa do lançador, reduzir os seus custos de colocação em órbita.



A SpaceX tem programado 70 lançamentos, no valor de mais de dez mil milhões de dólares (mais de nove mil milhões de euros).



O segundo módulo do Falcon 9 iria colocar em órbita os dez satélites da empresa de comunicação de dados Iridium uma hora depois do seu lançamento.Trata-se do sexto lançamento da SpaceX, que já fez aterrar o primeiro módulo do Falcon 9 três vezes no mar e duas vezes no solo da Florida.A empresa privada, liderada pelo diretor-geral do fabricante de automóveis Tesla, conta, ao recuperar a parte mais onerosa do lançador, reduzir os seus custos de colocação em órbita.A SpaceX tem programado 70 lançamentos, no valor de mais de dez mil milhões de dólares (mais de nove mil milhões de euros).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A empresa aeroespacial norte-americana SpaceX lançou este sábado um foguetão Falcon 9, com dez pequenos satélites de comunicação, assinalando a retoma de voos quatro meses depois da explosão de um engenho semelhante na Florida.O Falcon 9 foi lançado, conforme o previsto, da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, às 09h54 locais (17h54 em Lisboa).O primeiro módulo do engenho, com 70 metros de altura, separou-se do resto do lançador dois minutos e 27 segundos após a descolagem. Pouco depois, regressou à Terra, aterrando, nove minutos depois, numa plataforma flutuante no Oceano Pacífico.