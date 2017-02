Springsteen dedica música a Trump e pede-lhe para 'não desligar'

Esta não é a primeira vez que Bruce Springsteen expõe a sua opinião acerca de Donald Trump e mostra o seu desprezo perante o seu carácter. O cantor foi um grande apoiante da candidata rival democrata, Hillary Clinton, e atuou na festa de despedida de Barack Obama.

Bruce Springsteen dedicou uma música ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao primeiro-ministro australiano, Malcom Turnbull, durante um concerto na cidade de Melbourne.A dedicatória, de carácter jocoso, surgiu depois de um telefonema entre os dois líderes, que terminou com Trump a desligar o telefone a Turnbull.'Don't hung up' ('Não desligues', em português), da banda Orions, foi o tema escolhido por Springsteen para dedicar aos dirigentes e para abrir o concerto numa versão acústica. O cantor chegou mesmo a pedir desculpa ao público australiano. "Hoje estamos diante de vocês com muita vergonha. Esta é uma mensagem lá para casa. Viemos de uma terra de emigrantes", disse no ínicio do concerto perante os milhares que assistiam da plateia.