Steve Bannon deixa o site Breitbart News

Ex-conselheiro de Trump sai do site que fundou em defesa da direita americana.

21:30

Steve Bannon renunciou esta terça-feria ao carco de diretor executivo da Breitbart News, o site de notícias mais influente da direita americana. A notícia surge na sequência das críticas a Trump que foram divulgadas no livro 'Fogo e Fúria', publicado na última sexta-feira. Banon, que foi conselheiro do presidente Trump, acusou a equipa da sua campanha eleitoral de traição por ter aceitado reunir-se com representantes russos.Bannon ainda negou ter feito tais afirmações, mas Trump foi impedioso e acusou-o no Twitter de ter perdido "não só o emprego [na Casa Branca], como o juízo".Afinal, Bannon também perdeu o emprego fora da política.