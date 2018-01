Algumas estações de caminho-de-ferro continuam encerradas.

Por Lusa | 08:32

A subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada, ultrapassando o nível máximo previsto para zona de Paris, mas não alcançou os 6,10 metros que se registaram em 2016 na capital francesa.

As autoridades esperam uma lenta descida das águas o que significa que vão manter-se cortadas as vias paralelas às margens do Sena assim como continuam fechadas algumas estações de caminho-de-ferro.

As cheias atingiram também as áreas de emergência dos museus do Louvre e de Orsay.