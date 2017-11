Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Submarino argentino com 44 tripulantes sem contacto há 48 horas

Última localização do navio foi na província de Chubut.

Por Lusa | 19:19

Um submarino argentino com 44 tripulantes a bordo, cujo contacto foi perdido na manhã de quarta-feira, continua por localizar, segundo informações da Armada daquele país sul-americano, que recusa dar o navio como "perdido".



O porta-voz da Armada, Enrique Balbi, disse que não foi retomado ainda o contacto com o submarino San Juan, com última localização na província de Chubut, nem o navio aparece nos radares.



"Não se pode dizer que se tenha perdido o submarino, porque, para ser dado como perdido, é preciso não o encontrar", disse, acrescentando que aviões e navios estão envolvidos na operação de busca.



O porta-voz da Armada argentina referiu que continuam as buscas do submarino, que se prevê esteja a cerca de 430 quilómetros a sudeste da península de Valdés, na província de Chubut, sul da Argentina.



A Armada, que depende do Ministério da Defesa, revelou, em comunicado, que ordenou a todas as estações terrestres do litoral argentino "a busca preliminar e prolongada de comunicações e a audição em todas as frequências possíveis de transmissão do submarino".



O almirante Gabriel Gonzalez, comandante da base do Mar da Plata, o destino do submarino, disse que este tem suficiente comida e oxigénio.



"Perdemos o contacto, não estamos a falar de uma emergência", declarou.