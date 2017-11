Submarino argentino desaparecido terá provisões para mais 15 dias.

Armada argentina detetou sinais de transmissão satélite que podem ser do navio.

O oficial explica que as missões do submarino têm por norma a provisão de 15 dias suplementares de víveres a bordo. Dado que a missão do San Juan deveria terminar este domingo, ainda quedariam aos tripulantes mantimentos e oxigénio para mais duas semanas.



As buscas prosseguem por ar e por mar, incluindo aviões e navios enviados por países como Estados Unidos, Chile, Uruguai, Brasil, Peru, Inglaterra e França. As buscas marítimas estão a ser condicionadas pelas más condições de mar, com ondas acima de 6 metros.



O submarino, que deveria contactar a base de 48 em 48 horas, deu sinal de vida pela última vez na quarta-feira, quando navegava a 430 km do Golfo de São Jorge, no Atlântico Sul. Estão a bordo 44 tripulantes incluindo Eliana Krawczyk, de 35 anos - a primeira oficial submarinista da Marinha Argentina.













O porta-voz da Armada da Argentina, Enrique Balbi, anunciou na manhã deste domingo que a tripulação do submarino ARA San Juan, desaparecido desde quarta-feira, terá provisões de comida e oxigénio para "pelo menos 15 dias", noticia o jornal Clarín.No sábado foram detetados sete sinais de transmissão por satélite que poderão ter sido emitidos pelo navio, mas a origem das comunicações ainda não foi confirmada.