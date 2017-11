Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Submarino argentino desaparecido terá tentado enviar apelo

Apesar do reforço do dispositivo de busca, o submarino ainda não foi encontrado.

01:06

Bases navais da Argentina receberam contactos por telefone-satélite que poderão ter sido feitos a partir do submarino militar argentino, de que não se tem contacto desde quarta-feira.



De acordo com o Ministério da Defesa argentino, o contacto não chegou a ser estabelecido com o submarino, mas as autoridades estão a atentar localizar o emissor e tudo indica que a tripulação estava a tentar comunicar.



O submarino militar argentino ARA San Juan, com 44 pessoas a bordo, reportou pela última vez a sua posição na madrugada de quarta-feira, pelo que, passado algum tempo sem comunicação com o aparelho, a Armada decidiu ativar, na tarde de quinta-feira, o protocolo de busca.



As buscas foram dificultadas pela má visibilidade, devido ao mau tempo na zona onde o submarino foi localizado pela última vez na quarta-feira, a 430 quilómetros das costas da Patagónia e da Península de Valdés.



As buscas concentram-se numa zona com cerca de 300 quilómetros de diâmetro.