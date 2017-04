Suécia cumpre minuto de silêncio em homenagem às vítimas de ataque

No atentado, outras 15 pessoas ficaram feridas, 10 estão hospitalizadas e algumas em estado grave.



A polícia sueca acredita que o autor do ataque é um uzbeque de 39 anos, que foi detido na sexta-feira, mas as investigações não descartam a possibilidade de o atacante ter tido ajuda de outras pessoas.



Os meios de comunicação suecos referiram que o uzbeque era simpatizante do Daesh. Seis pessoas próximas ao suspeito também foram detidas pela polícia.



A extrema direita, que até agora observou bastante contenção, afirmou esta segunda-feira que será um "escândalo" se se confirmar que as autoridades não expulsaram o suspeito após ser rejeitado o seu pedido de asilo.



A Suécia, com 10 milhões de habitantes, aceitou 244.000 pedidos de asilo entre 2014 e 2015, o número per capita mais elevado da Europa.



A Suécia observou esta segunda-feira um minuto de silêncio pelas vítimas do atentado com um camião que fez quatro mortos em Estocolmo, perpetrado, segundo a polícia, por um Uzbeque "com simpatia" pelo Daesh.Uma cerimónia solene decorreu esta segunda-feira ao meio-dia (11h00 em Lisboa) em Estocolmo com a presença de membros da família real sueca, do governo, do Parlamento e do corpo diplomático.Outras homenagens estão previstas para outras localidades do país ao longo do dia de segunda-feira.